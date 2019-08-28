عام / مجلس "جائزة جازان" يعقد اجتماعه الأول
الأربعاء 1440/12/27 هـ الموافق 2019/08/28 م واس
جيزان 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واس
عقدت أمانة مجلس "جائزة جازان" للتفوق والإبداع اليوم , اجتماع مجلس الإدارة الأول في دورتها الرابعة عشرة برئاسة أمين عام الجائزة الدكتور إبراهيم أبوهادي النعمي .
وألقى الأمين العام كلمة أشاد فيها باهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بجائزة جازان للتفوق والإبداع ، وانضمام سمو نائب أمير المنطقة إلى مجلس أمناء الجائزة مما يمنح الجائزة مزيدًا من الحضور والكثير مِن التطلعات.
ورحب أبوهادي بمجلس الإدارة الجديد، وبدأ الاجتماع بعرض عمل لجان تطوير الجائزة ، وكذلك دراسة الفروع واعتمادها التي سيكون الإعلان عنها في الدورة الحالية.
من جانب آخر ، اعتمد مجلس الإدارة المهام الموزعة على أعضاء المجلس ، وتحديد مواعيد الجائزة ، ومتابعة ما يستجد من الأعمال القادمة.
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14:40ت م
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