جيزان 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسعقدت أمانة مجلس "جائزة جازان" للتفوق والإبداع اليوم , اجتماع مجلس الإدارة الأول في دورتها الرابعة عشرة برئاسة أمين عام الجائزة الدكتور إبراهيم أبوهادي النعمي .وألقى الأمين العام كلمة أشاد فيها باهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بجائزة جازان للتفوق والإبداع ، وانضمام سمو نائب أمير المنطقة إلى مجلس أمناء الجائزة مما يمنح الجائزة مزيدًا من الحضور والكثير مِن التطلعات.ورحب أبوهادي بمجلس الإدارة الجديد، وبدأ الاجتماع بعرض عمل لجان تطوير الجائزة ، وكذلك دراسة الفروع واعتمادها التي سيكون الإعلان عنها في الدورة الحالية.من جانب آخر ، اعتمد مجلس الإدارة المهام الموزعة على أعضاء المجلس ، وتحديد مواعيد الجائزة ، ومتابعة ما يستجد من الأعمال القادمة.// انتهى //14:40ت م0119