لحج 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسسلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع بناء وإصلاح مدرجات زراعية تقدر مساحتها ب 2,000 متر مربع في مديرية حالمين بمحافظة لحج، بالتعاون مع الشريك المحلي ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.ويوفر المشروع فرص عمل مؤقتة لـ 80 فردًا من العاطلين عن العمل، لتحسين الوضع المعيشي لأسرهم وإكسابهم مهنة تدر عليهم دخلا ماديا.وتقدم ممثل السلطة المحلية بمديرية حالمين عبدالله حمود بخالص شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة على تمويله مشروع بناء وإصلاح المدرجات الزراعية بحالمين، بعد تعرضها للأضرار والانهيار بفعل عوامل التعرية.يذكر أن قطاع النقد مقابل العمل ضمن مشروع تحسين سبل العيش يهدف إلى توفير 1,600 فرصة عمل للشباب من خلال مشاريع كثيفة العمالة.//انتهى//14:41ت م0121