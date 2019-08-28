الجوف 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسدشنت أمس الدورات الريادية لمعيلات الأسر ضمن مشروع تحسين سبل العيش في محافظة الجوف، الذي يموله مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.وتتضمن الدورات الريادية، معارف في إدارة المشاريع الصغيرة، وفن الادخار والتسويق، ودراسة الجدوى، بواقع 30 ساعة تدريبية، يستفيد منها 100 من معيلات الأسر.وكانت معيلات الأسر قد تلقين دورات في الخياطة والتطريز والكوافير وصناعة المعجنات، إلى جانب صناعة العطور والبخور، ونقش الحناء، والإسعافات الأولية، وذلك ضمن برامج تدريبية ومهنية استهدفت أكثر من 1,100 معيلة في خمس محافظات يمنية.//انتهى//14:42ت م0122