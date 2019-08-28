الرياض 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسوقّع مركز البحوث والتواصل المعرفي أمس الأول، اتفاقية تعاون في مجالات البحث المشترك والنشر والترجمة وزيارة الباحثين وإقامة المؤتمرات العلمية، مع المركز الوطني للابتكار واستراتيجية التنمية (CIIDS)، في العاصمة الصينية بكين.جاء ذلك خلال زيارة رئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي الدكتور يحيى محمود بن جنيد لمقر المركز الوطني للابتكار واستراتيجية التنمية في بكين، وكان في استقبالهم نائب رئيس مجلس الإدارة والسكرتير العام الدكتور وانغ بوا يونغ، ونائب المدير التنفيذي الدكتور فونغ وي، والمشرف على البرامج الدولية للمركز هُوْ يانغ.واستمع بن جنيد لشرح مفصل من الدكتور وانغ بوا يونغ عن تاريخ المركز وأعماله ومطبوعاته، بالإضافة إلى دراساته وبحوثه، ومؤتمراته التي يقيمها على مستوى عالمي، حيث يقدم من خلالها المشورات الاستراتيجية لصنّاع القرار في الحكومة الصينية من خلال البحوث والأكاديمية والعلمية، وكذلك توصيات في العديد من القضايا المشتركة التي تهم المجتمع الدولي.وأكد بن جنيد اهتمام المراكز والهيئات العلمية في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية في الصين، والتبادل فيما يخص الحركة المعرفية بين البلدين، مشيرًا إلى أن المركز قام بالعديد من الأعمال والفعاليات التي تتناول الدراسات الصينية والتعاون مع جهات في المملكة في مجالات الاقتصاد والثقافة والأكاديميا والنشر والترجمة وغيرها، وذلك من خلال مؤتمرات مشتركة، وندوات، ودراسات وبحوث قامت بها وحدة الدراسات الصينية بالمركز، إضافة إلى علاقاته واتفاقياته مع العديد من المؤسسات العلمية والبحثية في جمهورية الصين الشعبية.واتفق الطرفان على البت في تنفيذ بنود الاتفاقية من خلال ترجمة العديد من الدراسات، والاجتماع لتحديد مؤتمرات مشتركة في كلٍ من الرياض وبكين، تخدم فهم الشعبين السعودي والصيني بشكل أكبر، والتعريف بكل مكتسبات البلدين لدى بعضهما، وتقديم حزمة من البحوث والأوراق العلمية التي تتناول القضايا المشتركة في مجالات الاقتصاد والثقافة والجوانب العلمية والأكاديمية.حضر توقيع الاتفاقية مساعد المدير التنفيذي مشرف الشؤون الثقافية صالح زمانان، والباحث في وحدة الدراسات الصينية بالمركز فهد المنيعي.// انتهى //14:42ت م0123