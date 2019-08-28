بيروت 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واساستقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم في بيروت سفراء الدول العربية، المملكة العربية السعودية وليد عبدالله بخاري، سلطنة عمان بدر بن محمد المنذري، المغرب محمد اكرين، الجزائر احمد ابو زيان، السودان علي الصادق علي، العراق علي عباس العامري، تونس كريم بو دالي، مصر نزيه النجاري، الامارات العربية المتحدة حمد سعيد الشامسي، الكويت عبد العال القناعي ، فلسطين اشرف دبور والقائم باعمال السفارة الاردنية وفاء الاتيم.بعد اللقاء قال عميد السلك الديبلوماسي العربي سفير الكويت عبد العال القناعي : "استمعنا للرئيس الحريري حيث قدم عرضًا لرؤية لبنان حول الأحداث التي جرت مؤخرًا في بيروت والضاحية الجنوبية، وأكدنا كدول عربية وقوفنا وتأييدنا وحرصنا على أمن واستقرار لبنان وما يتخذه من إجراءات أوسياسات كفيلة بالحفاظ على أمنه واستقراره وسلامة أراضيه، فالاستقرار في هذا البلد هو مطلب وحرص عربي بأن يكون لبنان بمنأى عن كل ما يهدد أمنه واستقراره".// انتهى //15:37ت م0161