الأحساء 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسنظّمت غرفة الأحساء اليوم، ورشة عمل بعنوان "حصر معوقات وتحديات القطاع الخاص"، قدمها أستاذ الإدارة الاستراتيجية بجامعة الملك فيصل الدكتور عبدالمحسن بن حسين العرفج، بحضور رئيس الغرفة عبداللطيف العرفج وعدد من رجال وسيدات الأعمال بالأحساء.وتضمنت الورشة عرضًا لعدد من المعوقات والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال في مختلف الأنشطة الاقتصادية بالمملكة عامة والأحساء خاصة مع طرح الحلول المقترحة والمبادرات الممكنة لدعم جهود ومبادرات تحسين أداء بيئة الأعمال وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وذلك ضمن توجه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ودور وزارة التجارة والاستثمار لإعداد خطة عمل للمساهمة في تحسين بيئة الأعمال بالقطاع الخاص.وثمّن المشاركون في الورشة توجّه مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية ووزارة التجارة والاستثمار إلى استطلاع القطاع الخاص فيما يتعلق بالمعوقات والتحديات التي تواجهه وتقديم مبادرات نوعية تسهم في تطور ونماء قطاع الأعمال، مؤكدين أهمية مواصلة جهود ومبادرات تيسير وتسهيل الإجراءات الحكومية للقطاع الخاص وتمكينه وتحفيزه تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، ومعالجة المعوقات والتحديات التي تواجهه للوصول بالمملكة لموقع تجاري واستثماري ريادي في بيئة عادلة ومحفزة.وجاء انعقاد الورشة في إطار علاقات التنسيق والتعاون بين الغرفة والجهات المعنية والمختصة كافة لتحقيق هدف التواصل مع القطاع الخاص بشكل مستمر لحصر التحديات والعوائق التي تواجه بيئة الأعمال ومن ثم جمعها وتحليلها ودراستها واقتراح الحلول والمبادرات المناسبة لها بما ينعكس على تحسين بيئة الأعمال في المملكة والارتقاء بها تحقيقًا للأهداف الوطنية التي تتماشى مع برنامج التحوّل الوطني 2020 ورؤية السعودية 2030م.// انتهى //15:38ت م0163