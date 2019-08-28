حائل 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بإدارة التدريب والابتعاث للبنين أمس, مشروع مبادرة "تطوير التربية الخاصة لشاغلي الوظائف التعليمية 2019م" الذي ينفذ في مركز التدريب والابتعاث بمركز الملك عبدالعزيز الكشفي.وأوضح مدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم حائل عارف بن محمد الحربي أن المشروع يضم حزمة من البرامج التدريبية تشمل التدريب في مجال النطق والتخاطب والتدريب على الكتابة بطريقة برايل، وكذلك استخدام التقنيات المساعدة في مجال تعليم الطلاب ذوي الإعاقة، والتدريب على العلاج بالتكامل الحسي، بالإضافة إلى التدريب على إرشاد ودعم أسر الأطفال ذوي الإعاقة، والتدريب على لغة الإشارة.وأكد سعي إدارة التدريب والابتعاث من خلال هذه البرامج إلى تطوير العمل والعملية التعليمية وتسخير كافة الإمكانيات لمعلمي هذه الفئة الغالية على قلوبنا.// انتهى //15:39ت م0165