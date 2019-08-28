الرياض 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسحصل مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن على اعتماد الجودة من اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية (JCI) بعد أن تجاوز المستشفى التقييم الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة.من جهته عبر المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، الأستاذ الدكتور عبدالكريم بن عمر السويداء، عن فخره بهذا الإنجاز واصفاً إياه بالتتويج لجهود فريق العمل، وأوضح السويداء أن المستشفى اجتاز عملية التقييم والتي قام بها فريق من الخبراء من الهيئة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية (JCI)، وذلك نتيجةً الجهود المستمرة لتقديم رعاية طبية وفق أعلى المعايير في المجالات التشخيصية والعلاجية والبحثية والتدريبية والتأهيلية.ويعد هذا الاعتماد خطوة هامة للمستشفى ومنسوبيه في سبيل تقديم خدمة صحية متميزة ذات جودة عالية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تحسين نظام الرعاية الصحية، ورفع كفاءتها وجودتها.يشار إلى أن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي قد حصل في فترة سابقة على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) وعدد من الاعتمادات والجوائز نظير خدماته.// انتهى //15:39ت م0166