الرياض 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسعقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد اجتماعه الدوري أمس برئاسة رئيس الاتحاد سعود الفغم وحضور أعضاء مجلس الإدارة وذلك في مقر الاتحاد بالرياض.وأوضح الفغم أنه تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وأبرزها مناقشة استراتيجية الاتحاد للعام المقبل 2020، واستعراض المواقع الحديثة لمزاولة الرياضة، واعتماد نظام الفرق والأندية للرياضات اللاسلكية، إضافة إلى الخطوات التطويرية التي اعتمدها الاتحاد للتطوير في جميع لجانه وبرامجه.// انتهى //15:41ت م0167