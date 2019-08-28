جدة 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسقامت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة للنظافة والمرادم ، بأعمال تنظيف مداخل ومخارج الكباري بالمحافظة ، وكذلك الجزر الوسطية للطرق السريعة ، ضمن جهود الأمانة ، وختام موسم الحج لهذا العام ١٤٤٠هـ.وجرى تنظيف مداخل ومخارج كباري المحافظة بطول 361 كيلو مترًا ، كما جرى تنظيف جزر الطرق السريعة بالمحافظة بطول 480 كيلو مترًا.وفي إطار جهود الأمانة لتحسين المشهد البصري ، قامت الإدارة العامة للنظافة والمرادم خلال شهر ذي الحجة الجاري ، بحصر مواقع الأراضي الفضاء وجرى رصد 421 موقعًا بحاجة للنظافة ، كما جرى تنظيف 404 مواقع منها ، وجاري العمل على ما تبقى من مواقع.ويأتي ذلك ضمن الخطط التشغيلية لأعمال الإدارة العامة للنظافة والمرادم بأمانة محافظة جدة ، في تحسين المشهد البصري ورفع مستوى الإصحاح البيئي في المحافظة ، لا سيما خلال موسم الحج الذي يتطلب تكثيف الجهود وحشد الطاقات.// انتهى //15:42ت م0168