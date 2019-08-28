جدة 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة ، اجتماعاً لمناقشة الاستعدادات والتجهيزات التي اتخذها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ، لإقامة رالي دكار السعودية الدولي ، الذي سيقام خلال الفترة من 5 إلى 17 يناير 2020م.وبحسب العرض فإن السباق سينطلق من مدينة جدة ويمر بالعديد من المواقع بالمنطقة وعددٍ من مناطق المملكة.من جهته ثمّن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل ، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ، دعم أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه ، للفعاليات الوطنية ومنها أنشطة رياضة السيارات ، وتوجيه سموه القطاعات المعنية بتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لإنجاحها وإبرازها بالشكل الذي يليق باسم المملكة.//انتهى//15:44ت م0169