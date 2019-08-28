الدمام 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسشهدت فعاليات الموسم الثقافي ومهرجان الكتاب الأول في نادي المنطقة الشرقية الأدبي، الذي انطلقت فعالياته يوم أمس، توقيع عدد من المؤلفين كتبهم وذلك في مقر النادي في الدمام.وأكد رئيس مجلس إدارة النادي الناقد محمد بن عبد الله بودي، بأن برنامج منصات في النادي الأدبي ستشهد عصر اليوم توقيع أكثر من " 50 " كتاب لمؤلفين ومؤلفات في قاعة النادي، موجها الدعوة إلى كل الكتاب والأدباء والمثقفين من أبناء وبنات المنطقة ورؤساء الأندية الأدبية للحضور والمشاركة، مؤكدا بأن النادي يفتتح أبوابه للجميع بكل محبة واهتمام وتقدير.// انتهى //15:57ت م0172