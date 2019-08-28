بغداد 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واساغلق مؤشر سوق العراق للاوراق المالية "البورصة" اليوم, على انخفاض بنسبة 0.16%, متوقفاً عند 474.83 نقطة.وسجل المؤشر انخفاض اسهم 7 شركات, وارتفاع اسهم 4 أخرى, فيما حافظت 18 شركة على اسعار اسهمها.وبلغ عدد الاسهم المتداولة 732,869,875 سهماً, بقيمة 337,246,828 ديناراً عراقياً, تحصلت خلال ابرام 349 صفقة, شملت 29 شركة مساهمة, من اصل 103 شركات مسجلة في البورصة.// انتهى //16:06ت م0174