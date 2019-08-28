المدينة المنورة 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسدشن مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي أمس, مبادرة "التعليم الإلكتروني عن بعد لغير السعوديين" إحدى مبادرات الجامعة, ضمن برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من رؤية المملكة 2030.وأطلق الدكتور العتيبي خلال التدشين الذي حضره عدد من المسؤولين في الجامعة, أول برنامجين تعليميين يستفيد منهما طلاب العلم من مختلف الدول، وهما برنامج بكالوريوس الشريعة، وبرنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها.وأوضح مدير الجامعة الإسلامية المكلف أن مبادرة التعلم عن بعد تُعد من المبادرات الاستراتيجية التي اهتمت الجامعة بتنفيذها تحقيقًا لأهداف الجامعة المتمثلة في نشر العلم باستخدام وسائل تقنية حديثة أكثر وصولاً وانتشارًا لخدمة أكبر عدد من الراغبين في تعلم الشريعة الإسلامية واللغة العربية لغير الناطقين بها، كما أنها تأتي ضمن مبادرات الجامعة المتواكبة مع رؤية المملكة 2030 التي جرى اعتمادها من قبل مكتب تحقيق الرؤية بوزارة التعليم.وأضاف أن الجامعة ممثلة بعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد أكملت تجهيز عدد من القاعات الذكية المزودة بخدمات عالية الدقة والجودة الإلكترونية وتضم 3 قاعات بتقنية (VR) و8 استديوهات للبث المباشر واستديو للإنتاج المرئي.وأشار إلى أن برنامج "بكالوريوس الشريعة عن بعد" يهدف إلى خدمة الدين الإسلامي ونشر منهجه القويم المبني على مفهوم الوسطية والاعتدال والحد من انتشار الفكر المتطرف والمذاهب المنحرفة, فيما يأتي برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها تعزيزًا لعمق المملكة العربي والإسلامي في الربط الحضاري العلمي بين القارات الثلاث، وتحقيقاً لرؤيتها في نشر اللغة العربية، حيث ينطلق البرنامج من مدينة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - إلى جميع أنحاء العالم باستخدام أحدث التقنيات وأكثرها كفاءة من الناحية التعليمية والاقتصادية.وأفاد أن البرنامجين يستهدفان أكثر من 30 ألف طالب من مختلف الجنسيات خلال عامين.من جهته, أعلن عميد التعلم الإلكتروني والتعلم عن بعد بالجامعة الدكتور رجاء المعيلي عن فتح باب التسجيل في البرنامجين من خلال الرابط: https://islamicuniversity.online.// انتهى //16:50ت م0195