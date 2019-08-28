الرياض 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسنطلق غدًا مباريات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، بمواجهتين الأولى العدالة وضمك ، والثانية الفيحاء مع الحزم .ففي المواجهة الأولى يلتقي الثنائي الصاعد حديثاً العدالة وضمك ، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ، بينما في اللقاء الثاني يلعب الفيحاء مع الحزم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية .وكانت نتائج الفرق الـ 4 في الجولة الماضية أسفرت عن ، تعادل العدالة مع الأهلي 1 - 1 ، وخسارة ضمك من النصر بهدفين دون مقابل ، وتعادل الفيحاء مع الفيصلي سلباً ، و تعادل الحزم مع التعاون 1 - 1 .وتتواصل لقاءات الجولة بعد غدٍ الجمعة بـ 3 مباريات ، تجمع الشباب مع الفيصلي ، والوحدة يلتقي نظيره أبها ، و الفتح يستضيف النصر .// انتهى //16:50ت م0196