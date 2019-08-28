عرعر 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسقدّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية تعازيه للسكرتير الخاص لسموه خالد المحيميد في وفاة والدته - رحمها الله -.وأعرب سموه خلال اتصال هاتفي بالمحيميد عن صادق تعازيه ومواساته، سائلًا الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.من جهته أعرب المحيميد عن شكره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على تعازيه ومواساته لهم.// انتهى //16:51ت م0197