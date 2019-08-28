بريدة 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسأشادت العديد من الوفود الرسمية في المجال البلدي والصناعي والتجاري، على مستوى المملكة، بالقيمة التسويقية والغذائية التي يتميز بها مهرجان بريدة للتمور، وما يملكه من حراك تنشيطي وتطويري لأحد أبرز المنتجات الزراعية الوطنية، وما يحققه المهرجان من تنمية مستديمة، يدخل في تسييرها أطراف عملية البيع والشراء، من مُنتج ومُستهلك ومسوِّق.واستضاف مهرجان التمور في بريدة صباح اليوم، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور هشام كعكي، والوفد المرافق معه، ورؤساء بلديات محافظات القصيم، ووفد من المجالس البلدية في المدينة وجدة والأحساء، وذلك في إطار سعي المهرجان إلى استقطاب العديد من ممثلي الجهات التخصصية في المجال التسويقي، والتنظيمي، والاقتصادي، والعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من تجارب ومعارف الجهات المتخصصة.ويشهد المهرجان حراكاً اقتصادياً متميزاً، بمشاركة أكثر من 4000 شاب وفتاة، والأسر المنتجة والحرفيين، وعدد من الجهات الحكومية والأهلية والخيرية، مع ما يقدمة المهرجان من فعاليات ثقافية وتوعوية واجتماعية.// انتهى //17:11ت م0199