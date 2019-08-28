بيروت 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.35% أي ما يعادل 3 نقاط، ليقفل عند مستوى 798.85 نقاط.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 57 ألفاً و 853 سهماً، بقيمة 461 ألفا و 222 دولاراً أمريكياً، نفذت خلال 20 صفقة.كما انخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و 889 ألف دولار أمريكي، مقارنة مع 7 ملايين و 917 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //17:28ت م0203