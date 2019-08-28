القاهرة 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسدفعت عمليات شراء قوية من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية، بمؤشرات البورصة المصرية للارتفاع الجماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم.وارتفع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 18ر2% مسجلاً 51ر14595 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70" بما نسبته 29ر1% ليصل إلى 14ر551 نقطة،وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا الذي أضاف نحو 43ر1% إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 45ر1447 نقطة.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 8ر9 مليار جنيه ليصل 9ر762 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بالسوق بلغت نحو 5ر3 مليار جنيه.// انتهى //17:30ت م0204