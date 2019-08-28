عمّان 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسالتقى العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية للشرق الأوسط، الفريق جون لوريمر، الذي يزور الأردن حاليًا.وجرى خلال اللقاء، بحث الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون بينهما، خصوصاً في المجالات الدفاعية، بالاضافة إلى استعراض الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب.// انتهى //17:37ت م0206