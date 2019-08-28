سكاكا 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسالتقى أمين منطقة الجوف المكلف المهندس عاطف بن محمد الشرعان , رئيس المجلس البلدي بمحافظة دومة الجندل الدكتور نواف بن عبدالكريم السالم بحضور رئيس البلدية في المحافظة عضو المجلس المهندس فهد بن ابراهيم العنزي وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة دومة الجندل .وتم خلال اللقاء استعراض الجهود المبذولة بين المجلس والبلدية للعمل على رفع مستوى الخدمات البلدية في المحافظة وبما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 للقطاع البلدي .وأكد المهندس الشرعان أهمية هذه اللقاءات لما لها من مردود إيجابي ينعكس على خدمة الوطن والمواطنين من حيث تنفيذ المشاريع التنموية، لافتاً إلى أهمية ودور المجلس في العمل البلدي والعمل بروح الفريق الواحد لنحقيق تطلعات وآمال المواطنين، بما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة وخطط وزارة الشؤون البلدية والقروية، مقدماً الدعم لجهود وأنشطة المجلس لخدمة المحافظة وسكانها .//انتهى//17:40ت م0208