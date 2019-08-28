بيروت 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسأكد المتحدث الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي، أن "القوة تتابع عن كثب التطورات في لبنان وفي المنطقة ككل، ومن المهم للغاية ضمان الأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق، حيث تعمل اليونيفيل بنشاط مع الأطراف وعلى الأرض لتحقيق هذه الغاية".وأوضح في تصريح له اليوم أن "جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل، جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة اللبنانية، يحافظون على وجود عملياتي مستمر على طول الخط الأزرق ليلاً ونهارًا، مؤكداً أن رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو دل كول على تواصل تام مع الأطراف لمنع أي سوء فهم أو حوادث قد تعرض وقف الأعمال العدائية للخطر.وحض المسؤول الأممي الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، عملاً وقولًا، والاستفادة من آلية الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها اليونيفيل لإثارة أي مسألة ذات أهمية في ظل البيئة المتوترة الحالية".وأضاف: "بينما نتابع هذه التقارير عن كثب، بما في ذلك اتصالاتنا بالسلطات اللبنانية، لا تستطيع اليونيفيل التعليق على أي حوادث تقع خارج منطقة عملياتنا، أما في منطقة عملياتنا، فكما تعلمون أن اليونيفيل على الدوام ترفع تقارير وتحتج على كل انتهاك جوي تلاحظه، كما أن تقارير اليونيفيل تشكل الأساس لتقارير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن في هذا الصدد".// انتهى //17:42ت م0209