المذنب 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسيشارك مجموعة من الشباب بمهرجان سكرية المذنب الحمراء في عدد من الأعمال المتعلقة ببيع التمور وتسويقها داخل السوق وخارجه، والمقامة فعالياته بسوق التمور بالمذنب.ويشارك فهد عبدالله العتيبي أحد طلاب جامعة القصيم، المهتم ببيع التمور وتسويقها داخل السوق وخارجه، مؤكداً أنه يحرص على شراء السكرية الحمراء التي تعد الأكثر طلباً من المستهلك والتي تتميز بمذاقها المميز ، لافتاً أنه يجني مبالغ مالية مجزية تصل لأكثر من ٧٠٠ ريال يومياً .مشيراً أنه يعمل بسوق التمور بمشاركة أثنين من أخوته بمساعدة والدهم الذي يملك خبره كبيره في مجال بيع التمور ، لافتاً انه يسعى مستقبلاً لتوسيع عمله في بيع وشراء التمور وفتح محل متخصص ببيع التمور وتسويقها .منوهاً بالدور البارز للقائمين على مهرجان سكرية المذنب الحمراء ، وما يقدمونه من تسهيلات ملموسة ومثالية للشباب، كما قدم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم على دعمه الملموس لكل ما من شأنه دعم وتأهيل الشباب على الأصعدة كافة .// انتهى //17:56ت م0219