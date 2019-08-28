الطائف 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسطالب عضو الجمعية السعودية للمحافظة على التراث المحلل الفني لسباقات الهجن مخلد العتيبي، بإنشاء مختبرات علمية ومراكز وطنية لحفظ السلالات العربية الأصيلة من الهجن والابل بشكل عامـ وإنشاء مراكز لإنتاج الهجن تعمل على التلقيح الاصطناعي والجيني الوراثي المتميزة بالصفات المكتسبة كالسرعة وقوة التحمل.وأكد في لقاء صحفي أن هذه المراكز والمختبرات تمثل عائدا اقتصاديا وثروة لا يستهان بها، خاصة في ظل الجهود العظيمة التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والدعم الا محدود لثقافة الإبل وتأصيلها بصفة عامة في المجتمع السعودي ودعم الأنشطة المرتبطة بها، للمحافظة على هذه الثروة الغالية التي تحمل رمزا للهوية العربية الأصيلة المرتبطة بأبناء الجزيرة العربية. وأشار العتيبي إلى أن هذه المختبرات يجب أن تكون مجهزة بأحدث المعدات اللازمة لعمليات الإنتاج والأبحاث والدراسات المرتبطة بالإبل، والأجهزة المستخدمة في تقنيات نقل وزراعة الأجنة، وخط انتاج واحتضان لأفضل انواع "الزمول".وقال " شهد هذا العام نقلة نوعية بتأسيس المنظمة الدولية للإبل بحضور ممثلي ٩٦ دولة على مستوى العالم في العاصمة الرياض، ما اعطى أولوية واهتمام لتحقيق التطور في الجوانب المعنوية والمعرفية والفنية والمهارات الأساسية المتعلقة بالإبل وأنشطتها والارتقاء بجميع النواحي الفنية، والثقافية، والاجتماعية، وتنمية المواهب في مجال الإبل وأنشطتها وصناعتها وعلومها". مشيراً إلى أن بنود الميثاق للمنظمة تضمن العمل على إنشاء مراكز البحث العلمي، وتوفير الخبرات الفنية اولى الاهتمامات، اضافتا تقديم المعونات والمنح للباحثين والدارسين في أنواع العلوم والدراسات الخاصة بالإبل من ألوان المعرفة والثقافة المختلفة، والمساهمة في بناء معرفة عالمية.وعَدّ محلل سباقات الهجن مخلد العتيبي الإبل مصدراً غذائياً دائماً وعائداً اقتصادياً يجب الاستفادة منه بالصورة المطلوبة وتحقيق نتائج الدراسات والبحوث حوله، لتصبح موردًا اقتصاديًّا مهمًّا ورافدًا حيويًا للمقومات الاقتصادية للدول العربية، وزيادة أعدادها وتطوير قدراتها الإنتاجية لتسهم بقدر ملموس في الإنتاج القومي من اللحوم الحمراء والألبان ومنتجاتها إضافة الى اقتنائها وجعلها عائدا اقتصاديا والمنافسة بها في المهرجانات والأنشطة التي تنظمها الدول.//انتهى//17:56ت م0220