تبوك 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسأقامت مديرية السجون بمنطقة تبوك بالتعاون مع لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة" تراحم " أمس، أمسية ترفيهية لنزلائها تمثلت في إقامة مسرحية "لُحمة وطن" التي قدمتها فرقة تبوك للفنون المسرحية، بحضور مدير السجون بمنطقة تبوك العميد سلمان بن محمد العتيبي, ورئيس لجنة تراحم أحمد بن عطية الحارثي, وعدد من النزلاء، وممثلي وسائل الإعلام بالمنطقة.وتناولت المسرحية عددًا من اللوحات الإبداعية جاءت في قالب كوميدي وتثقيفي وبمعالجة درامية تتجسد في حب الوطن الذي قدم الكثير لأبنائه والمقيمين على أرضه، وعن دور مواطنيه في الذود عنه وردع كل من تسول له نفسه المساس بمقدراته.وظهرت المسرحية في مطلعها بمستوى عالي ، خاصة في دلالاتها الفكرية ، وتسلسل الصور وتقنية سرد القصة وآداء الممثلين ، ونجحت في تصوير المعيار الحقيقي لانتماء المواطن أياً كان جنسه أو لونه أو لغته أو ثقافته, ثم استمع الحضور لأوبريت "إلا هذا الوطن" نال إعجابهم.بعد ذلك أوضح العميد العتيبي في تصريح صحفي له أن المديرية العامة للسجون حريصة كل الحرص على تقديم كل ما من شأنه إصلاح النزلاء وإعادة تأهيلهم وعدم عزلهم عن مجتمعهم.بدوره , قدم رئيس لجنة تراحم أحمد بن عطية الحارثي شكره لمدير السجون بمنطقة تبوك على مابذل لدعم مثل هذه المناشط الترفيهية التي تهدف إلى تحسين شعور النزلاء وإدخال الفرح والسرور إلى نفوسهم, كما تسهم بشكل بارز في التخفيف عن السجناء وإعادة تأهيلهم وإصلاحهم حتى يعودوا لأسرهم ومجتمعهم أفراداً صالحين.وأكد أن لجنة تراحم بالمنطقة لن تدخر جهداً لإقامة البرامج والفعاليات المشتركة بينها وبين الجهات ذات العلاقة التي تأتي مديرية السجون بمنطقة تبوك من أهمها، لما لمثل هذه الأنشطة من تأثير إيجابي ملموس على حياة النزلاء وتلبي احتياجاتهم النفسية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن اللجنة تواصل أعمالها لخدمة أسر السجناء والمفرج عنهم ورعايتهم، إضافة إلي ماتبذله من جهود للتواصل مع السجناء وتقديم كامل الدعم لهم خلال قضائهم لمحكومياتهم.// انتهى //17:56ت م0221