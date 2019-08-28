الخرطوم 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسأغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم، مستقراً عند 14151.648 نقطة .ومقارنة بتداول أمس فقد إنخفض حجم التداول من 380,040,947 الى 173,444,077 جنيه بنسبة إنخفاض بلغت 54% .وإنخفض عدد الأوراق المالية المتداولة من 703,919 الى 317,147 ورقة مالية بنسبة إنخفاض بلغت 55% في حين ارتفع عدد الصفقات المنفذة من 165 صفقة إلى 198 صفقة بنسبة إرتفاع بلغت 20 % .// انتهى //17:57ت م0222