صبيا 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسوقف مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي ميدانياً اليوم ، على عملية توزيع المقررات وترحيلها إلى مكاتب التعليم والمدارس التابعة للإدارة ، من خلال زيارته التفقدية إلى مستودعات الكتب الرئيسية التابعة للإدارة.وأوضح رئيس قسم أمانة تعليم صبيا محمد محرق، أن الأمانة بتنسيق مع قسم المقررات الدراسية، وإدارة المستودعات قد عملوا منذ وقت مبكر، على الإشراف على استلام الكتب من وزارة التعليم، ومن ثم توزيعها على مكاتب التعليم، والمدارس التابعة لها وفق آليات محددة.بين مشرف المقررات الدراسية ماجد عذيق، أنه قد تم وضع خطة لترحيل الكتب من المستودعات الكبرى نحو مستودعات مكاتب التعليم، وفق إجراءات دقيقة ومرنة، بحيث ترحل الكتب الدراسية إلى مكاتب التعليم العشرة، ومن ثم توزع على 1239 مدرسة للبنين والبنات، لتصل في النهاية إلى طاولة 136,383 طالباً وطالبة بتعليم صبيا.وثمن الحازمي جهود المختصين بتعليم صبيا في الأمانة، وقسم المقررات، ومكاتب التعليم، والقائمين على المستودعات وتفانيهم في سبيل وصول المقررات الدراسية للمستفيد الأول، الطالب.// انتهى //17:58ت م0223