الرياض 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واس‎عقدت "اللجنة المكلفة بدراسة إبراز الصورة الحقيقية للإسلام ومواجهة حملات الكراهية والتعصب والتطرف والطائفية" بدول مجلس التعاون اليوم، اجتماعها الرابع، وذلك بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض.‎وبحثت اللجنة خلال الاجتماع الذي يستمر يومين، عدداً من أوراق العمل التي تقدمت بها الدول الأعضاء والمتضمنة مرئياتها وتصوراتها حول إبراز الصورة الحقيقية للإسلام ومواجهة حملات الكراهية والتعصب والتطرف والطائفية.// انتهى //17:59ت م0225