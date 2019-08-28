الجبيل الصناعية 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واساختتمت اليوم، أعمال الملتقى السنوي لمعهد اللغة الإنجليزية، الذي نظمته الهيئة الملكية بالجبيل, حيث تضمن العديد من الجلسات التي شهدت مشاركة عدد من المختصين والمتحدثين في مجال تعليم اللغة الإنجليزية على الصعيدين المحلي والعالمي، وستمر لمدة يومين في مركز الملك عبدالله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية.وبدأت الجلسة الأولى بعنوان إدراج المهارات المستقبلية في تعليم اللغة الإنجليزية وإطلاق الإمكانيات للمتعلمين السعوديين قدمها المساعد بجامعة الطائف الدكتور منصور المالكي.عقب ذلك تحدث الدكتور المساعد في جامعة الملك فيصل تشارلز هول عن التواصل الغير رسمي في بيئة العمل.فيما تناولت رئيسة قسم السنة التحضيرية بكلية محمد المانع الطبية الدكتورة ريما الجار الله موضوع كيف تصمم منهجاً لتحفيز الطلاب في القاعة الدراسية.واختتم الملتقى بحلقة النقاش التي شارك فيها العديد من المتحدثين عن تعليم اللغة المدمج من النظرية إلى التطبيق.يذكر أن هذا الملتقى يأتي كإحدى مبادرات قطاع التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل لمواكبة ما يستجد في مجال تعليم اللغة الانجليزية وركز على مجالات الاستثمار في رأس المال البشري.// انتهى //18:01ت م0227