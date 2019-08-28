عرعر 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسبدأت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية بتفعيل خطة سلامة المنشآت التعليمية في منطقة الحدود الشمالية للعام الدراسي 1441هـ، وذلك تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد, حيث تشمل الكشف والتفتيش بمشاركة مسؤولي السلامة بالمدارس، والتوعية من خلال توزيع النشرات وعقد المحاضرات, والعمل على مراجعة خطط الإخلاء و فرضيات الإطفاء والإنقاذ لا قدر الله.وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية العقيد فهد بن الأسمر العنزي أن هذه الخطة تأتي استمرارًا للتعاون المستمر بين مديرية الدفاع المدني والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة وبما يحقق بيئة آمنة لأبنائنا الطلاب في ظل الجهود المبذولة, وذلك استعدادًا لاستقبالهم الأسبوع القادم بإذن الله, مشيراً إلى أن الأعمال تتواصل لتنفيذ مضامين الخطة على مدار العام.// انتهى //18:19ت م0228