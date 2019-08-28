طرابلس 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسالتقى المبعوث الأممي للدعم في ليبيا غسان سلامة، ونائبته ستيفاني ويليامز اليوم قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» الجنرال ستيفن تاونسيند، والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، في تونس.وذكرت البعثة الأممية فى بيان لها أن سلامة أطلع قائد «أفريكوم» والسفير الأميركي على آليات وآفاق العملية السياسية.وأكدت البعثة أن المجتمعين أكدوا أن التسوية السياسية هي السبيل الوحيد لضمان أمن ليبيا.// انتهى //18:38ت م0229