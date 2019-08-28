واشنطن 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسفرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على شبكتين تقول إنهما على صلة بالحكومة والمؤسسات العسكرية الإيرانية.وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان اليوم: إن إحدى الشبكتين استخدمت شركة مقرها هونغ كونغ واجهة للتحايل على العقوبات الأمريكية والدولية وتوريد تكنولوجيا ومكونات لأشخاص على صلة بالحكومة والحرس الثوري في إيران.وأضافت الوزارة في بيانها أن الشبكة الثانية حصلت على منتجات ألومنيوم لصالح شركات تملكها أو تسيطر عليها وزارة الدفاع الإيرانية.// انتهى //18:50ت م0231