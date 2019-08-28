الخرطوم 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسالتقى عضو مجلس السيادة بالسودان الدكتور صديق تاور بمكتبه في القصر الجمهوري اليوم السفير المصري لدى السودان حسام عيسى الذي قدم له التهنئة بتشكيل المجلس السيادي ونيله عضوية المجلس.وقدم تاور شكره لجمهورية مصر العربية لدورها في المرحلة الماضية ودعمها للتفاوض الذي تم من خلاله التوصل إلى جميع الاتفاقات الخاصة بهياكل الفترة الانتقالية.وأكد السفير حسام عيسى في تصريح صحفي عقب اللقاء دعم وتأييد بلاده الكامل للثورة السودانية، ومواصلة دعمها لهياكل المرحلة الانتقالية في الفترة االمقبلة، مشيرًا إلى أن الدعم سيكون في المجالات التنموية والاقتصادية والسياسية والثقافية.وأعلن السفير المصري عن زيارات مسؤولين مصريين للسودان في الفترة المقبلة تعبّر عن تأييد مصر للعهد الجديد، مبيناً أن هناك اتفاقًا على استمرار اللقاءات الثنائية بين المسؤولين في البلدين من أجل إحكام التنسيق في العلاقات السودانية المصرية للوصول بها إلى مرحلة التكامل التام.// انتهى //18:51ت م0232