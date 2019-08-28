القاهرة 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسالتقى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بمقر مشيخة الأزهر اليوم مع رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد بن محمد الجروان.وأشاد "الطيب" خلال اللقاء بجهود المجلس العالمي للتسامح والسلام وأفكاره البناءة في تدعيم ثقافة السلام حول العالم، مؤكدًا أن الأزهر على استعداد لدعم دور المجلس ومساندة جهوده التي تتكامل مع الجهود التي يبذلها الأزهر، وتتوافق مع منهجه الوسطي الذي يرسخ للتعددية والتعايش.من جانبه استعرض "الجروان" جهود المجلس العالمي للتسامح والسلام في نشر قيم السلام والتعايش حول العالم، مُعربًا عن تطلع المجلس إلى دعم الأزهر لجهوده، ويسعى للمزيد من التعاون معه خاصة في ظل تبني المجلس خطة طموحة لنشر قيم التسامح والسلام من خلال المناهج التعليمية وبرامج الدراسات العليا.// انتهى //19:07ت م0233