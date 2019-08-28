الجبيل 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسالتقى الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى المهدي اليوم، وفدا من جمهورية العراق برئاسة وكيل وزارة النفط العراقية الدكتور حامد بن صالح يونس الزوبعي ومدراء عموم الشركات النفطية العراقية، بحضور عددٍ من مسؤولي الهيئة الملكية بالجبيل بمبنى مركز الزوار.وأوضح الدكتور الزوبعي أن الزيارة تهدف إلى الاطلاع والتعرف على المكانة الاقتصادية والاستثمارية بمدينة الجبيل الصناعية من خلال القصة النموذجية التي قامت بها الهيئة في إنشاء وتشغيل وتطوير المدينة، مبيناً أن الزيارة هي امتداداً لزيارات سابقة الهدف منها تطوير العلاقات والتعاون بين وزارة النفط العراقية ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة.وبين أن الوفد اطلع على التطور التكنولوجي في المنطقة الصناعية، إذ تمتلك المدينة رؤية بعيدة الأمل والأفق في عمليات التخطيط والتطوير.الجدير بالذكر أن قبل عامين وفي عام 2017م تحديداً , زار معالي وزير النفط العراقي جبار اللعيبي الهيئة الملكية بالجبيل اطلع من خلالها على أبرز معالم النهضة الصناعية والاستثمارية في مدينة الجبيل الصناعية واصفاً إياها بالتجربة الرائدة والناجحة إضافة إلى أنه دعا خلال الزيارة المستثمرين السعوديين إلى الاستثمار بجمهورية العراق.// انتهى //19:17ت م0234