الأمم المتحدة 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن أفريقيا تعدّ قارة ديناميكية تعجّ بالفرص "حيث تهب رياح الأمل بقوة أكبر من أي وقت مضى"، مبينًا أن "التكنولوجيا والابتكار عنصران أساسيان لإطلاق إمكانات أفريقيا الهائلة وتحقيق رؤيتنا المشتركة المتمثلة في عدم تخلف أي فرد عن الركب".جاء ذلك في كلمته اليوم خلال افتتاح الدورة السابعة لمؤتمر قمة طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية (TICAD) في مدينة يوكوهاما باليابان، بمشاركة نحو 20 زعيماً أفريقياً، إضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، والمجتمعات المدنية، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص.ويأتي موضوع مؤتمر القمة السابع المعنون بـ "النهوض بتنمية أفريقيا من خلال الناس والتكنولوجيا والابتكار" في الوقت المناسب، بحسب الأمين العام الذي أشار إلى أن المؤتمر لعب دورًا حاسمًا في تركيز الحوار الدولي على أفريقيا، استنادًا إلى مبدأين توأمين وهما "الملكية الأفريقية والشراكة الدولية".وعدّ الأمين العام إطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية في يوليو الماضي خلال قمة الاتحاد الأفريقي في النيجر معْلماً مهماً بشكل خاص، قائلا: "إن ذلك يمكن أن يفتح فرصاً واسعة للتجارة والاستثمار".وأشار إلى أن تحقيق إمكانات اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية سيتطلب "الاستثمار في البنية التحتية الإقليمية والبنية التحتية لربط البلدان الأفريقية برًا وبحرًا وجوًا من خلال الاتصالات في العصر الرقمي"، مؤكدًا أن "هذا سيقلل من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية وتحسين القدرة التنافسية للقارة".كما دعا غوتيريش أيضاً إلى الاستثمار وتحسين التعليم من أجل إطلاق إمكانات أفريقيا، وتجهيز الناس من جميع الأعمار للعمل في القرن الحادي والعشرين، موضحاً أن الافتقار إلى الاستثمار الكافي في التعليم في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات يمكن أن يعوق نمو أفريقيا ويحرم شبابها من الفرص.وختم الأمين العام كلمته بالإشارة إلى أن "تحقيق إمكانات أفريقيا يعتمد أيضًا على السلام والاستقرار"، مؤكدًا أن "أفريقيا تحتاج إلى السلام لتعزيز نموها".// انتهى //19:26ت م0235