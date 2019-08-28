تونس 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسالتقى وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي اليوم, على هامش قمة طوكيو للتنمية في إفريقيا المنعقدة في اليابان, نظيره الياباني تارو كونوو.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها, إضافة إلى المشاريع التنموية بين البلدين وبينها محطة توليد الكهرباء برادس بضواحي العاصمة التونسية ووحدة تحلية مياه البحر بصفاقس.كما تطرق الجانبان وفق بيان للخارجية التونسية اليوم إلى أهم المسائل ذات الاهتمام المشترك، لا سيما القضايا المتعلقة بالتنمية والسلم في إفريقيا والشرق الاوسط.// انتهى //19:28ت م0236