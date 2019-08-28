الخرطوم 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسالتقى المدير العام لجهاز المخابرات السوداني الفريق أول أبو بكر دمبلاب اليوم المنسق المقيم للأمم المتحدة في السودان قوِّي يوب سون.وجرى خلال اللقاء استعراض أنشطة مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة والوكالات الأممية العاملة في البلاد.وأكد المدير العام اهتمام الجهاز وتعاونه مع مكتب المنسق المقيم والوكالات الأممية العاملة في البلاد وتقديم جميع التسهيلات المطلوبة لها بما في ذلك سلامة وأمن العاملين في مكاتب ووكالات الأمم المتحدة بالسودان.وكشف عن شروع الجهاز بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لإنشاء آلية وطنية لضمان سلامة العاملين في الأمم المتحدة بالسودان وأنه شخصيًا سيتابع ذلك، وأن أبواب الجهاز مشرعة للتواصل من أجل خدمة الأهداف الوطنية المشتركة.// انتهى //19:37ت م0239