جدة 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسوقف مدير عام التعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي اليوم، على المرحلة الأخيرة من عملية ترحيل المقررات الدراسية إلى مدارس البنين والبنات بمختلف مراحلها.وأوضح المسعودي أن عملية ترحيل المقررات تسير وفق الخطة الزمنية التي تم وضعها التي تهدف لإيصال المقررات كافة إلى جميع مدارس البنين والبنات في كل من جدة ورابغ وخليص قبل عودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة لبداية فعلية وجادة, مقدماً الشكر لإدارة المستودعات وادارة التخطيط والمعلومات وقادة وقائدات المدارس على جهودهم في نجاح خطة ترحيل المقررات واستلامها بالشكل المطلوب.// انتهى //19:43ت م0240