جدة 27 ذو الحجة 1440هـ الموافق 28 أغسطس 2019م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بجدة اليوم، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة راجا علي إعجاز.وجرى خلال الاستقبال، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.كما استقبل سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود، سفير جمهورية تونس لدى المملكة لطفي بن قايد الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.وقدم سموه شكره للسفير التونسي على جهوده التي بذلها خلال فترة عمله بالمملكة.حضر الاستقبالين، معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا.// انتهى //20:25ت م0243