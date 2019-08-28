حائل 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل "حكايا حائل" إحدى مبادرات جمعية الملك عبدالعزيز الأهلية للخدمات الاجتماعية وهي فعالية اجتماعية، بهوية سعودية حائلية ستطلق موجة إبداعٍ تلهم فيها أبناء المجتمع على اختلاف اهتماماتهم وفئاتهم العمرية، وتمهد لهم الطريق للانطلاق بمواهبهم ورؤاهم الاجتماعية في المنطقة .وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبدالعزيز الأهلية للخدمات الاجتماعية والمشرف العام على المبادرة خالد بن علي السيف أن مبادرة "حكايا حائل" تستهدف حوار المسؤولية الاجتماعية وفقاً للرؤية السعودية 2030 الهادفة نحو تنمية المجالات الاجتماعية الإبداعية على مستوى المملكة عامة وحائل خاصة، بوصفها مجالاً حيوياً مساهماً بقوة في صناعة مجتمع متين، وصناعة التنمية الاجتماعية المُستهدفة في رؤية 2030 ، مؤكداً أن مبادرة حكايا حائل ستشكل نقله نوعية على مستوى المنطقة من حيث مشاركة عقول الخبرات والتجارب الإبداعية من أبناء حائل، لتوفر أكبر عددٍ من القصص الملهمة، التي كان أبطالها أبناء حائل في جميع المجالات الطبية والأكاديمية والهندسية والعسكرية والدبلوماسية والإعلامية، وسيتم تنفيذ المبادرة في موسم حائل القادم 2019 .وأبان السيف أن المبادرة ستحتضن المواهب الشابة في مجالات الإبداع الرقمي، ومنحها الفرصة الملائمة للتطوّر ، كما تهدف لتعزيز روح التواصل الاجتماعي بين المجتمع الواحد .وفي ختام اللقاء عبر سمو أمير منطقة حائل رئيس مجلس الجمعية عن شكره للجميع، وهنأهم بحصول الجمعية على شهادة الأيزو العالمية ، حاثاً على مضاعفة الجهود لتقديم خدمات نوعية للمستفيدين .//انتهى//20:40ت م0245