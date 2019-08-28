حائل 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل مساء اليوم بزيارة لاعب الطائي السابق والمدرب الوطني فرج الطلال للاطمئنان على صحته ، بعد إجرائه عملية جراحية .واطلع سموه خلال زيارته لمنزل المدرب الوطني على المتحف الرياضي التاريخي الخاص به ، مبدياً سموه إعجابه بمحتوياته ، مشيداً بسيرة فرج الطلال في مجالي التعليم والرياضة ، متمنياً له الشفاء العاجل .حضر الزيارة رئيس نادي الطائي ناصر الحماد وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي وأشقاء اللاعب فرج الطلال .//انتهى//20:47ت م0247