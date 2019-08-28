رياضي / سمو نائب أمير منطقة حائل يزور المدرب الوطني فرج الطلال ويطمئن على صحته
الأربعاء 1440/12/27 هـ الموافق 2019/08/28 م واس
حائل 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واس
قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل مساء اليوم بزيارة لاعب الطائي السابق والمدرب الوطني فرج الطلال للاطمئنان على صحته ، بعد إجرائه عملية جراحية .
واطلع سموه خلال زيارته لمنزل المدرب الوطني على المتحف الرياضي التاريخي الخاص به ، مبدياً سموه إعجابه بمحتوياته ، مشيداً بسيرة فرج الطلال في مجالي التعليم والرياضة ، متمنياً له الشفاء العاجل .
حضر الزيارة رئيس نادي الطائي ناصر الحماد وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي وأشقاء اللاعب فرج الطلال .
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20:47ت م
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