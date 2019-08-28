الرياض 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسانطلقت اليوم جلسات العمل لورشة كود بناء المساجد المتخصصة التي نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بوكالة الوزارة لشؤون المساجد بالتعاون مع جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد بالرياض، بمشاركة أكثر من 50 متخصصاً في العمارة والتشييد في الأجهزة الحكومية والأهلية والجامعات السعودية بمختلف مناطق المملكة .ورأس الجلسة الأولى التي جاءت عقب مراسم الافتتاح وكيل كلية العمارة والتخطيط بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور نواف الشبيبي، وتطرق إلى المحور الأول للورشة وهو: ( كود التخطيط العمراني في بناء المساجد )، حيث ناقش القواعد والمبادرات التخطيطية في بناء كود المساجد والأرقام المعترفة للكود التخطيطي فيما يتعلق بالمساحات والمسافات والكثافات .بعد ذلك عقدت الجلسة الثانية للورشة التي رأسها رئيس إدارة الجمعية السعودية لعلوم العمران الدكتور غازي العباسي، وناقش فيها المحور الثاني للورشة وهو ( كود التصميم المعماري، والذي ينقسم إلى قسمين، باعتبارات خاصة وتفصيلية على مستوى التصميم وعناصره الوظيفية واعتبارات عامة , في تحقيق الطابع المعماري المحلي والمتسق مع العمارة البيئية ) .واختتم اليوم الأول لفعاليات ورشة كود بناء المساجد بالجلسة الثالثة التي رأسها رئيس قسم البناء والتشييد بكلية العمارة والتخطيط بجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل المهندس فارس المزيد، وتحدث فيها عن المحور الثالث وهو كود المساجد من ناحية التقنية ، كما تحدث عن الناحية التقنية التي يقصد فيها الإنشائية والميكانيكية ومن ناحية السباكة والتكييف والصوت والاتصالات، كما تحدث كذلك عن ناحية السلامة ومنها الوقاية من الحريق .من جانبهم أشاد المشاركون بما قدمه رؤساء الجلسات في اليوم الأول من الورشة التي تكتسب أهمية كونها هي الأولى في مجال تشييد وعمارة المساجد التي ثمثل قيمة رمزية مهمة، مؤكدين أن هذا الكود يعكس مكانة المملكة ودورها الإسلامي ورسالتها السامية في خدمة بيوت الله والعناية بها ، منوهين بالتنظيم من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الذي أسهم في إيجاد بيئة تفاعلية من قبل المتلقين والمشاركين في تقديم الورشة مما سينعكس إيجاباً على مخرجاتها.// انتهى //20:48ت م0248