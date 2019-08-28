مكة المكرمة 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسشهد معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط توقيع مذكرتي تعاون معهد البحوث والدارسات الاستشارية في جامعة أم القرى مع شركة طيران ناس، والشركة الوطنية لخدمات المعتمرين نمكو، ضمن هامش فعاليات ملتقى معرض العمرة، بمركز جدة للمؤتمرات والمعارض.ووقع عميد المعهد الدكتور علي الشاعري الاتفاقيتين مع الرئيس التنفيذي لقطاع الحج والعمرة بطيران ناس المهندس زياد شطا، ومدير الشركة الوطنية لخدمات المعتمرين نمكو مشعل السبيعي، التي تهدف إلى تقديم خدمات الدراسات الاستشارية وخدمات والتطوير المهني.وأثنى معالي الدكتور عبدالفتاح مشاط" بالدور الذي تقوم به جامعة أم القرى من خلال مشاركتها في خدمة منظومة الحج والعمرة عبر الحلول البحثية الابتكارية التي تقدمها في المجالات التي ترتقي بالخدمة المقدمة لضيوف الرحمن، مشيراً إلى أن جامعة أم القرى لديها بنك من البيانات والمعلومات المتخصصة في الحج والعمرة على مدى السنوات الماضية، لافتاً النظر إلى أن هذه الاتفاقيتين ضمن الأهداف التي يسعى الملتقى لتحقيقها نحو تطوير مهارات العاملين في خدمة الحج والعمرة.وأوضح الدكتور علي الشاعري" أن هذه الاتفاقيتين تأتي ضمن الجهود التي تقدمها الجامعة في خدمة الحج والعمرة، مشيراً إلى أن الجامعة شاركت بمعرضها عبر أكثر من 10 مسارات في المجالات التي خدمت بها منظومة حج هذا العام 1440هـ في المجالات التعليمية و البحثية والاستشارية والتطوعية والابتكارية والتدريبية والإعلامية.وبين أن الاتفاقيتين تتعلق بتطوير مهارات العاملين في هذه الجهتين المتخصصة في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن عبر البرامج التعليمية وبرامج التطوير المهني والخدمات الاستشارية الموجهة، مثمناً دعم وتوجيهات معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بافيل لأنشطة وأعمال المعهد وواحة أم القرى للاستشارات.// انتهى //20:55ت م0249