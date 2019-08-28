تونس 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسالتقى الرئيس التونسي محمد الناصر اليوم مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة، وبحث معه تطورات الأوضاع في ليبيا واتصالات مبعوث الأمم المتحدة مع الفرقاء الليبيين.وجدد الرئيس التونسي خلال اللقاء حرص بلاده على إيجاد تسوية سياسية للأزمة الليبية، مؤكدًا دعم تونس وتأييدها لخطة المبعوث الدولي إلى ليبيا بما يسمح بالعودة إلى طاولة المفاوضات، واستئناف العملية السياسية لتستعيد ليبيا مكانتها الطبيعية ويعود الاستقرار إلى المنطقة.وأكد غسان سلامة في الإطار نفسه على أهمية دور دول الجوار من أجل إعادة استقرار الأوضاع في ليبيا.// انتهى //20:57ت م0250