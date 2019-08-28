الرياض 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة لأسرة الفقيد حمود العبيد الرشيد - رحمه الله - خلال زيارة قام بها سموه اليوم لمقر العزاء .وسأل الأمير فيصل بن بندر الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .وأعربت أسرة الرشيد عن شكرهم لسمو أمير الرياض على تعازيه ومواساته ، داعين الله سبحانه وتعالى أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته .‏ // انتهى //21:26ت م0252