عام / سمو أمير منطقة الرياض يقدم العزاء في وفاة حمود الرشيد - رحمه الله -
الأربعاء 1440/12/27 هـ الموافق 2019/08/28 م واس
الرياض 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واس
قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة لأسرة الفقيد حمود العبيد الرشيد - رحمه الله - خلال زيارة قام بها سموه اليوم لمقر العزاء .
وسأل الأمير فيصل بن بندر الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .
وأعربت أسرة الرشيد عن شكرهم لسمو أمير الرياض على تعازيه ومواساته ، داعين الله سبحانه وتعالى أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته .
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21:26ت م
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