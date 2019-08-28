مكة المكرمة 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واساجتمع مدير إدارة التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي اليوم بقادة وقائدات العمل التربوي في مدارس المحافظة و مكاتب التعليم التابعة لها ، وذلك بمسرح مجمع النشاط الطلابي بالمحافظة ، وبحضور مساعدي مديري التعليم ورؤساء ورئيسات الأقسام ومديري مكاتب التعليم ، في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها إدارة تعليم المحافظة استعداداً لانطلاقة العام الدراسي الجديد ١٤٤٠هـ / ١٤٤١هـ.وناقش الحازمي مع قادة المدارس أبرز الاستعدادات لانطلاقة الدراسة ، مؤكدا لهم أهمية الاستعداد المبكر وتهيئة المدارس بكل ما تحتاجه من تجهيزات تعليمية وكوادر بشرية، لضمان بداية جادة مع أول يوم دراسي في العام الجديد , والحرص على تفقد مستوى الصيانة والنظافة ، ووصول المقررات الدراسية ، وصرف الميزانية التشغيلية ، والتواصل المباشر مع أقسام الإدارة في حال وجود أي احتياج للمدرسة .وأكد على ضرورة الاهتمام بالتحصيل الدراسي على أن يكون من أبرز أولويات قادة وقائدات المدارس بجانب تحسين نواتج التعلم، ورفع مستوى الدافعية لدى الطلاب والطالبات نحو التعليم، وتقديم الرعاية التربوية والتعليمية والنفسية لهم .ووجه الحازمي قادة وقائدات المدارس بتفعيل برنامج اليوم الوطني ( ٨٩) وفق الإجراءات والتعليمات المنظمة له ، وتعزيز الأمن الفكري لدى الطلاب والطالبات ، وتحصين عقولهم من الأفكار الهدامة ، إضافة إلى إعداد برنامج استقبال تعليمي وتربوي جاذب ومشوق يبدأ مع انطلاقة الطابور الصباحي ، بحيث يتضمن الترحيب بالمعلمين و الطلاب، ثم توزيعهم على الفصول الدراسية و توزيع المقررات الدراسية عليهم ، وإعداد برنامج توجيهي لإطلاع الطلاب على رؤية المدرسة و أهدافها ، و عرض أبرز منجزات المدرسة و فعالياتها .// انتهى //21:27ت م0254