الأحساء 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسالتقى المدير العام للتعليم بالأحساء أحمد بن محمد بالغنيم اليوم بالقيادات التعليمية والمدرسية بالأحساء، بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية حمد بن محمد العيسى، وذلك بمقر مدرسة جابر بن عبدالله الأنصاري المتوسطة.وأكد بالغنيم على القيادات المدرسية الاهتمام بالتحصيل الدراسي ودعم ومساندة المعلم من خلال تفعيل الزيارة الصفية للمعلم من قبل القائد للاطمئنان على العمل المقدم لأبنائنا الطلاب، وتقديم الدعم والمساندة له لضمان تحسين نواتج التعلم، ورفع مستوى التحصيل الدراسي .ونوه على ضرورة العمل على تخصيص ١٠ دقائق من كل حصة دراسية بالمرحلة الابتدائية لتعويد الطلاب على الكتابة من الصف الثاني الابتدائي إلى الصف السادس، وعلى مدى 4 مرات في الأسبوع لممارسة القراءة والكتابة لرفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب، مؤكدًا على استمرار مشروع "فينا خير" والعمل على برنامج "مدرستي نظيفة" لإيجاد بيئة تعليمية وتربوية ناجحة تعكس أداء المدارس بالميدان التربوي .وفي نهاية حديثه زف بالغنيم بشرى لكافة القادة بالمدارس عن توقيع عقد صيانة شاملة لأجهزة التكييف بالمدارس والمعاهد بين إدارة تعليم الأحساء وشركة تطوير، تتولى من خلاله شركة تطوير صيانة أجهزة التكييف لمدة ثلاث سنوات قادمة .من جهته أكد العيسى أن هذا العام بإذن الله سيكون عاماً دراسياً استثنائياً لما نواكبه من تطورات تعليمية كبيرة، مشدداً على دور القيادات المدرسية ومكاتب التعليم في تحقيق الانضباط المدرسي بمفهومه الشامل و الواسع، لتكون نسبة الغياب بالمدارس أقل من ٥ % بالمئة، حيث لاتزيد نسبة الغياب بالأسبوع الأول والأسبوع الخامس عشر كذلك، وتحقيق النسبة الصفرية.عقب ذلك تم فتح المجال للقادة في حوار مفتوح، تبادل فيه القادة مع المدير العام والمساعدين الآراء والاقتراحات لتحديد احتياجات الميدان التربوي للعام الدراسي الحالي ١٤٤٠ - ١٤٤١ والخروج بتوصيات مثمرة .// انتهى //21:27ت م0255