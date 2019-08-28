جدة 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسضمن فعاليات "ملتقى ومعرض العمرة"، الذي افتتح برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية ، ونظمته وزارة الحج والعمرة ، شهد معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط توقيع عدد من الشراكات الإستراتيجية بين المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل وشركات الخدمات اللوجستية والتكميلية.وتهدف الشراكات التي تم توقيعها ضمن فعاليات ملتقى ومعرض العمرة إلى تحسين الخدمات التي تتشرّف منشآت حجاج الداخل بتقديمها لضيوف الرحمن من حجاج الداخل، وكانت الاتفاقيات على النحو التالي: اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة الملك عبدالعزيز – ممثلةً في كلية السياحة – على أن تكون مُخرجاتها مبادرات ومشروعات وبرامج علمية، تتلخص في تدريب الكوادر البشرية واستقطابهم للعمل في منشآت حجاج الداخل.وتنص اتفاقية تعاون مشتركة مع: (شركة تكاملات لتقنية المعلومات) على توفير التدريب اللازم للكوادر البشرية العاملة بمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل.وعد رئيس مجلس إدارة "المجلس التنسيقي عبدالرحمن بن فالح الحقباني هذه الاتفاقيات والشراكات الإستراتيجية التي تم توقيعها اليوم استكمالاً لما تفضل سمو أمير مكة المكرمة بتدشينه من مبادرات ورعاية، وتوقيعه اتفاقيات في ملتقى ومعرض تجهيزات الحج الأول الذي أقامه المجلس التنسيقي في شهر شعبان المنصرم، كما تعد حلقة من سلسلة اتفاقيات التعاون التي دشن بعضها معالي وزير الحج والعمرة في شهر ذي الحجة المنصرم، كما تأتي لتأكيد الأدوار البارزة التي يقوم بها المجلس للارتقاء بالخدمات وتطويرها، وعقد شراكات إستراتيجية مع القطاع الحكومي والأهلي والتطوعي، بهدف بناء منظومة متكاملة تنعكس إيجابياً على جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ، وكذلك لإيجاد علاقة تعاون معها لخدمة المصالح المشتركة".مما يذكر أن فعاليات "الملتقى" من جلسات علمية وورش عمل، تضمنت ورشة عمل للمجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، شارك فيها أعضاء مجلس إدارته وبعض أعضاء أمانته العامة، كما شهد الجناح الخاص به في المعرض المصاحب لفعالياته العديد من الأنشطة والفعاليات من زيارات لبعض المسؤولين ولقاءات ومقابلات إعلامية، وشرح لأعمال "المجلس التنسيقي" وأدواره ومهامه وإنجازاته، لزائري الملتقى بصفة عامة، ولرواد المعرض على وجه الخصوص، وجلسات حوارية وورش عمل ودورات تدريبية.// انتهى //21:38ت م0257