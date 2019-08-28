الأمم المتحدة 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسحذّرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين هينيس-بلاسخارت، أعضاء مجلس الأمن من تأثير نقص التمويل على برامج الاستقرار والمساعدات الإنسانية في العراق التي ما زالت تعاني من اضطرابات أمنية.وعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة حول "بند الحالة في العراق" استمع خلالها إلى إحاطة من هينيس-بلاسخارت، حول تقرير الأمين العام المعني بالتقدم المحرز في الوفاء بولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق (يونامي).وأفادت المسؤولة الأممية في أن الأمم المتحدة تحتاج إلى حوالي 800 مليون دولار على الأقل لتمويل برامجها في العراق، بما فيها 300 مليون دولار لأنشطة الاستقرار و500 مليون دولار للاحتياجات الإنسانية.// انتهى //22:06ت م0260